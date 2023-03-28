TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOGG kura çekilişi nereden izlenir?
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Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu. Geçtiğimiz günlerde ön sipariş başvuruları başlayan TOGG için birçok vatandaş başvuru yaptı. Heyecanla beklenen TOGG kura çekimi ise merak ediliyor. Peki, TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOGG kura çekilişi nereden izlenir?
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg'un ön sipariş süreci 16 Mart'ta başladı, 27 Mart'ta sona erdi. Dün saat 14.00 ile 17.00 arasında aşırı talep nedeniyle Togg'un başvuru sitesine erişim sağlanmakta zorluk yaşandı. Vatandaşlar heyecanla TOGG kura çekimini bekliyor. Peki, TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOGG kura çekilişi nereden izlenir?
TOGG KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu. Çekiliş, 29 Mart'ta YouTube kanalından yapılacak. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Togg T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısının 177 bin 467 olduğu açıklandı. Paylaşımda gösterilen ilgi için teşekkür edilirken, çekilişin yarın Togg'un YouTube kanalından yapılacağı açıklandı.