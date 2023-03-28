TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOGG kura çekilişi nereden izlenir?

Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu. Geçtiğimiz günlerde ön sipariş başvuruları başlayan TOGG için birçok vatandaş başvuru yaptı. Heyecanla beklenen TOGG kura çekimi ise merak ediliyor. Peki, TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOGG kura çekilişi nereden izlenir?