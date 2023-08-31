Togg kredilerinde faiz oranları yükseltildi

Merkez Bankası'nın politika faizini 750 baz puan artırmasının ardından tüketici kredilerinde faiz oranları artırıldı. Bu durum, kamu bankalarının yerli otomobil Togg için uyguladığı faiz oranlarına da yansıdı. Togg'a özel olarak kullandırılan yüzde 0.99 faiz oranı, yüzde 1.59'a çıktı.

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 17.5'ten yüzde 25'e çıkarmasının ardından tüketici kredilerinde faiz oranları artırılmıştı. Bu gelişme kamu bankalarının yerli otomobil Togg için uyguladığı faiz oranlarına da yansıdı. Kamu bankalarının Togg'a özel olarak kullandırdığı yüzde 0.99 faiz oranı, yüzde 1.59'a yükseldi.

TOGG FİYATLARI ZAMLANDI

Nisan ayında satışa çıktığı dönemde fiyatı 953 bin TL ile 1 milyon 215 bin TL aralığında değişen T10X'in, kısa bir süre önce fiyatında artışa gidildi. Temmuz ayında fiyatı yüzde 27 oranında artış gösteren elektrikli otomobil, 1 milyon 207 bin TL ile 1 milyon 537 bin TL aralığında değişen fiyatlar ile sahipleri ile buluşuyor.

TOGG ALACAKLARA EK MALİYET

Habertürk'te yer alan habere göre, Togg satın alacaklar aracın en fazla yüzde 50'sine kadar ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Bu noktada, kredi faizlerindeki artış oranının Togg satın alacaklara ek maliyet getirdi.

TOPLAM ÖDEME 105 BİN TL ARTTI

Hesaplamada Togg T10X'in en ucuz versiyonu ele alındığında, 1 milyon 207 bin TL'lik otomobilin, BDDK kuralları çerçevesinde en fazla yüzde 50'sine kadar kredi kullanılabiliyor. Böylece Togg satın alacaklar en fazla 603 bin 500 TL kredi kullanabilecek. Bu kredinin 36 ay vade ile kullandırıldığında yüzde 0.99 faiz ile toplam ödemesi 756 bin TL çıkıyordu ancak yüzde 1.59 faiz oranıyla ödeme miktarı 860 bin 760 TL'ye çıktı.

ORANLAR PİYASAYA GÖRE HALA UYGUN

Togg'un kredi faiz oranlarında yapılan artışa rağmen, yerli otomobil için kamu bankaların kullandırdığı kredi faiz oranının halen piyasadaki taşıt kredi faiz oranlarına göre çok düşük. Bankaların taşıt kredilerindeki faiz oranı yüzde 2.65 ila yüzde 3.20 arasında değişiyor.