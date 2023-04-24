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TOGG kredi şartları neler? Togg kredi desteği nedir, nasıl alınır?

TOGG kredi şartları neler? Togg kredi desteği nedir, nasıl alınır?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Togg için verilecek kredinin detayları araştırılıyor. Togg kredi şartları merak konusu oldu. Peki, TOGG kredi şartları neler? Togg kredi desteği nedir, nasıl alınır? İşte detaylar...

ERDOĞAN: TOGG İÇİN ARAÇ BEDELİNİN YÜZDE 50'Sİ TUTARINDA 0,99 ORANDA KREDİ KULLANDIRILACAK -TAMAMI FTP'DEERDOĞAN: TOGG İÇİN ARAÇ BEDELİNİN YÜZDE 50'Sİ TUTARINDA 0,99 ORANDA KREDİ KULLANDIRILACAK -TAMAMI FTP'DE
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün "Ev alır gibi Togg alınabilecek." diyerek Togg için kamu bankalarının kredi vereceğini duyurmasının ardından finansmanın detayları netleşti. Kullanıcılar tarafından Togg kredi şartlarının neler olduğu araştırılıyor. Togg kredi desteği nedir merak konusu oldu. Peki, TOGG kredi şartları neler? Togg kredi desteği nedir, nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

TOGG KREDİ ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg ve Farasis Energy'nin %50-50 ortak girişimiyle 27 Eylül 2021'de kurulan Siro'nun Gemlik'teki batarya üretim fabrikasının temel atma töreninin ardından Manisa'da vatandaşlara seslendi. Gemlik'te Togg için kamu bankalarının kredi vereceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da paketin detaylarını açıkladı. Erdoğan, "Ben buraya Gemlik'ten geldim. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vade, 0,99 faiz ile kredi kullandıracak. Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar." dedi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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