TOGG Kızılay Meydanında Polis Aracı Olarak Görev Yapıyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, Ankara'da polis aracı olarak kullanılmak üzere Kızılay Meydanında görev yapıyor. Vatandaşlar tarafından dikkat çeken otomobil, bazıları tarafından fotoğraf çekimi için tercih ediliyor.

Polis aracı olarak kullanılan TOGG Kızılay Meydanında görevde

ANKARA - Polis aracı olarak kullanılmak üzerine tahsis edilen TOGG Kızılay Meydanında görev yapıyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da kullanılıyor. Ankara'da Motosikletli Polis (Yunus) ekiplerine tahsis edilen 06 A 00006 plakalı TOGG T10X marka otomobil Kızılay Meydanında görev yapıyor. Ankara'nın meşhur noktalarından birinde görev yapan otomobil ise vatandaşlar tarafından dikkat çekiyor. Bazı vatandaşlar ise otomobil ile fotoğraf çekiliyor.