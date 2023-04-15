Kura ile belirlenen ilk taliplilerine dağıtılmaya başlanan Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'un ilk trafik kazası Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Peki, TOGG kaza mı yaptı? TOGG yedek parçası var mı, yedek parçası üretildi mi? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilmekte. İşte detaylar...

Bir sürücünün Togg'a arkadan çarptığı görülürken, sosyal medyada herkes Togg'un yedek parçasının nereden temin edilebileceğini sordu. Ön siparişleri alındıktan sonra kurayla sahipleri belli olan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ilk kazasını yaşadı. Peki, TOGG kaza mı yaptı? TOGG yedek parçası var mı, yedek parçası üretildi mi? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilmekte.

TOGG KAZA MI YAPTI?

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde gerçekleşen kazada bir vatandaş TOGG'a arkadan çarptı. Yaşanan talihsiz kaza sonrası sosyal medyada herkes aynı soruyu sormaya başladı.

TOGG YEDEK PARÇASI VAR MI?

Bazı kullanıcılar TOGG'a çarpan şoförün şansızlığına vurgu yaparken TOGG'un yedek parçasının nereden temin edilebileceğini sordu. Henüz konuya ilişkin olarak yetkililerden bir açıklama gerçekleştirilmedi. Yaşanacak olan sıcak gelişmeler dahilinde haberimiz güncellenecektir.