Türkiye'nin ilk yerli ve akıllı otomobili Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyat listesi belli oldu. Böylece birçok kişi tarafından merak edilen ve internet üzerinde araştırılan TOGG kaç TL'ye şarj oluyor? Sorusu da yanıt buldu. Peki, TOGG kaç TL'ye şarj oluyor? TOGG şarj ücreti ne kadar? Togg'u şarj etme ücretleri belli oldu!

TOGG kaç dakikada şarj oluyor? TOGG şarj süresi ne kadar, kaç TL'ye şarj oluyor? TOGG şarjı hakkında merak edilen detaylar!

Togg kaç TL'ye şarj oluyor? Sorusu bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg'un ilk sahipleri gerçekleştirilen çekilişle birlikte belli oldu. Araç sahiplerinin merakla beklediği Togg'un şarj istasyonu olan Trugo'da da fiyatlar belirlendi. Peki, TOGG kaç TL'ye şarj oluyor? TOGG şarj ücreti ne kadar? Togg'u şarj etme ücretleri belli oldu!

TOGG ŞARJ ÜCRETİ NE KADAR?

Trugo'da Togg aracını şarj etmek isteyenler, kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira ücret ödeyecek. Batarya kapasitesi 52,4 kWh olan kısa menzilli 314 kilometre menzile sahip Togg'un Şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak.

TOGG KAÇ TL'YE ŞARJ OLUYOR?

88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli Togg'un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak. Kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 lira olarak gerçekleşecek.

Kısa ve uzun menzilli Togg araçlarında kapasiteler menzile oranla değişebiliyor. Kısa menzilli Togg, 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol gidebiliyor. Uzun menzilli Togg ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol yapabiliyor.

TOGG KAÇ DAKİKADA ŞARJ OLUYOR?

Açıklamaya göre, 180 kW ve üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunmayı hedefleyen Trugo, yüksek performanslı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranının 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşmasını sağlıyor.