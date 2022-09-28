Yerli Türk otomobil olan TOGG uzun zaman önce vatandaşa duyurulmuştu. Şimdi ise Yerli otomobil TOGG kaç TL? Soruları gündemde yer alıyor. Vatandaşın merakla beklediği TOGG satışa çıkmasına çok az kalmasıyla vatandaşın TOGG hakkında soruları yoğunlaştı. TOGG kaç TL? TOGG fiyatı belli mi? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar? TOGG fiyatı 2022!

Fiyatı ne kadar olacak? Togg'un ortağı üretime 1 ay kala ilk kez rakam telaffuz etti

Togg kaç TL?Merakla beklenen yerli otomobil olan TOGG hakkında merak edilenler oldukça fazla. Yerli otomobil TOGG'a sahip olmak isteyen vatandaşlar heyecanla TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar? Gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, TOGG kaç TL? TOGG fiyatı belli mi? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar? TOGG fiyatı 2022!

TOGG KAÇ TL?

29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan fabrikada TOGG araçları üretime geçecek. Mart 2023'te satışa çıkacak olan TOGG ilk olarak 280 adet üretilecek. C-Segment SUV model aracın fiyatı ise 60- 70 euro aralığında olacağı söyleniyor. Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan; "İlk yola çıktığımızda bir hedef fiyat koyduk ve bütün parça siparişlerini tamamladık. O hedef fiyata ulaştık. Üstüne çıkmadık. Euro bazında bir fiyat koymuştuk. İki yıl geçti ama aynı yerde duruyoruz. Togg ulaşılabilir bir fiyatla piyasaya çıkacak. Biz yola çıkarken fizibilitede yüzde 7 ÖTV ile yola çıktık. Sonrasında elektrikli otomobil ithalatı artınca yüzde 60'a çıkardılar ÖTV'yi.. Ondan sonra yüzde 10'a düşürdüler. Fakat biz yüzde 10'un içinde kesin kalıyoruz. Yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV'de ama onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?

Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması planlanmaktadır.

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır. Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır