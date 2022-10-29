Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilecek olan yerli otomobil TOGG'un seri üretime geçmesine kısa bir süre kala aracın teknik özelliklerinden biri olan TOGG kaç km hız yapıyor? Yerli otomobil kaç km gidecek? TOGG maksimum hız kaç? Merak ediliyor. İşte, TOGG kaç km gidiyor? Yanıtı...

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Togg kaç km hız yapıyor? Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilecek olan yerli otomobil Togg'un seri üretime geçmesine kısa bir süre kala aracın teknik özelliklerinden biri olan TOGG kaç km hız yapıyor? Yerli otomobil kaç km gidecek? TOGG maksimum hız kaç? Merak ediliyor. İşte, TOGG kaç km gidiyor? Yanıtı haberimizde...

TOGG KAÇ KM HIZ YAPIYOR?

Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması planlanmaktadır.

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır. Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN ÖZELLİKLERİ

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.