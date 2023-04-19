Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, katıldığı bir yayında Togg'un şarjının kaç kilometre gittiği sorusunu yanıtladı. Böylece merak edilmekte olan TOGG kaç KM gidiyor? sorusu yanıt buldu. Peki, TOGG kaç KM gidiyor? TOGG Şarjı ne kadar, kaç KM gidiyor?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, katıldığı TV100 yayınında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Vatandaşların merak ettiği "Togg'un şarjı kaç km gidiyor?" sorusuna yanıt veren Varank, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve böylece merak edilmekte olan birçok soru yanıtlandı. Varank, yerli otomobil Togg'un özellikleri hakkında da yeni bilgiler verdi. Peki, TOGG kaç KM gidiyor? TOGG Şarjı ne kadar, kaç KM gidiyor?

TOGG KAÇ KM GİDİYOR?

Varank, şunları söyledi: 300 Kw'lık, 18- Kw'lık bir şarj istasyonunda şarj ettiğimizde orada maliyetler biraz yükseliyor. Bizim kullandığımız Togg'un şarjı 530 kilometre gidiyor. Tabi bu kağıt üzerindeki bu araçların şarjı. Eğer biraz fazla basarsanız 0-100'ü denerseniz bu süreler aşağıya düşebiliyor. Bizim kullandığımız çift motorlu, 530 kilometre menzilli araçlar. Bunlar satışta değil. Bu araçlar bu sene satışa çıkmayacak."

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin otomobili Togg ön satışa çıktı. 177 bin vatandaşımız bu arabayı satın almak için 60 bin liralık kaporayı yatırdı. Togg'un üretim rakamlarına baktığımızda ilk sene 20 bin araç üretmeyi planlıyorlardı, bu talep geldikten sonra 28 bin araç üretilecek. İkinci yıl 60 bin araç üretilecek. İlk 2 yılın bütün talebi alındı. Şirket bu kadar talebi beklemiyordu."