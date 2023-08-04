Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg fabrikasında çalışan taşeron işçiler greve çıktı. Sosyal medyadan grev açıklamalarını duyuran işçiler gündem oldu. Peki, Togg işçileri neden grevde? Togg fabrikasında grev mi var? Togg grev son dakika haberleri!

Bursa'da Togg fabrikası şantiyesinde çalışan taşeron işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve çıktı. Vatandaşların yoğun ilgisini çeken grev açıklaması merak ediliyor. Peki, Togg işçileri neden grevde? Togg fabrikasında grev mi var? Togg grev son dakika haberleri! İşte detaylar…

TOGG İŞÇİLERİ NEDEN GREVDE?

Büyük ihtişamla piyasaya sürülerek yollara çıkan yerli otomobil Togg'un Gemlik'teki fabrikasında kriz çıktı. Fabrika şantiyesinde yüklenici Yapı Merkezi firmasının taşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan İnşaat ve Yapı İşleri Sendikası (İYİ-SEN) üyesi işçiler 2 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

TOGG FABRİKASINDA GREV Mİ VAR?

İşçiler tarafından yapılan ve İYİ-SEN'in sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, "Bizler TOGG fabrikası şantiyesinde çalışan İYİ-SEN üyeleri olarak yüklenici Yapı Merkezi firmasının taşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan inşaat işçileriyiz. Ödenmeyen ücretlerimiz için bugünden itibaren greve çıkıyoruz. İki aydır ödenmeyen ücretlerimizin ödenmesini istiyoruz. Buradan tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. İnşaat işçisi köle değildir" denildi.

TOGG GREV SON DAKİKA HABERLERİ!

TOGG fabrikası şantiyesinde çalışan İYİ-SEN üyeleri, sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada durumlarını duyurdu. İşçiler, yüklenici Yapı Merkezi firmasının taşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan inşaat işçileri olduklarını belirtti. İki aydır ödenmeyen ücretleri nedeniyle greve çıkmaya karar verdiklerini ve ödenmeyen ücretlerinin bir an önce ödenmesini talep ettiklerini ifade ettiler. İşçiler, tüm yetkilileri göreve davet ederek haklarının korunmasını istediler.

Grev kararı sonrasında, İnşaat ve Yapı İşleri Sendikası'ndan Hasan Kırlangıç, yapılan iş yavaşlatma ve grev nedeniyle Anel Elektrik ve Sinay Enerji'nin 12 çalışanın iş akdini sonlandırdığını açıkladı. Bu durum, işçilerin haklarını savunma mücadelesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. İnşaat işçileri, haklarına sahip çıkmak ve adil koşullarda çalışma taleplerini dile getirmek için mücadelelerini sürdürmeye devam ediyor.