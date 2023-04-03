TOGG ilk teslimat tarihi ne zaman, saat kaçta ve TOGG ne zaman teslim edilecek soruları gündeme geliyor. Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X'te sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler için geçtiğimiz hafta çekiliş gerçekleştirildi. Peki, TOGG ilk teslimat tarihi ne zaman, saat kaçta? TOGG ne zaman teslim edilecek?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ne zaman teslim edilecek ve TOGG ilk teslimat tarihi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından talihliler belli oldu. Çekilişin sonuçları Togg'un resmi web sitesinden duyuruldu. TOGG ilk teslimat tarihi ne zaman, saat kaçta? TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG ilk teslimat tarihi ne zaman, saat kaçta? TOGG ne zaman teslim edilecek? Detaylar haberimizdedir…

TOGG İLK TESLİMAT TARİHİ NE ZAMAN?

Togg almaya hak kazanan 20 bin talihliye 2023 yılında teslimat yapılacak. Bugünse yerli otomobilin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da başlaması planlanan törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim edilecek araç, "Anadolu" renginde olacak. Beştepe'de gerçekleşecek törende 2 ayrı araç teslim edilecek. Biri Erdoğan ailesinin kullanımında olacak, diğeri ise Cumhurbaşkanlığı makamına tahsis edilecek. Cumhurbaşkanlığına teslim edilecek aracın rengi "Gemlik" olacak. İkinci teslimat ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ilerleyen süreçte yapılacak.

TOGG ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA OLACAK?

Öte yandan çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da ilk teslimat bugün ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim edilecek araç, "Anadolu" renginde olacak. Cumhurbaşkanlığı makamına tahsis edilecek aracın rengi "Gemlik" olacak. İkinci teslimat ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ilerleyen süreçte yapılacak.