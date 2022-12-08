Üye Girişi
Haberi Paylaş

Togg İGA İstanbul Havalimanı'nda yerini aldı

Otomobil Haberleri

Togg İGA İstanbul Havalimanı'nda yerini aldı

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ilk kez Ocak ayında ABD’de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de tanıttığı Konsept Akıllı Cihazı’nı, İGA İstanbul Havalimanı’nda sergilemeye başladı.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ilk kez Ocak ayında ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de tanıttığı Konsept Akıllı Cihazı'nı, İGA İstanbul Havalimanı'nda sergilemeye başladı.

15 Ocak 2023 tarihine kadar gerçekleşecek bu sergileme, İGA İstanbul Havalimanı'nı günlük olarak kullanan on binlerce yolcunun Togg vizyonunu yakından tanımasına fırsat verecek.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV ile pazara çıkacak.

Kaynak: Carmedya.com / Otomobil

İstanbul Havalimanı Türkiye TOGG İGA Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Carmedya.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Carmedya.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Carmedya.com kurumudur.
title