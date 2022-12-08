Togg İGA İstanbul Havalimanı'nda yerini aldı

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ilk kez Ocak ayında ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de tanıttığı Konsept Akıllı Cihazı'nı, İGA İstanbul Havalimanı'nda sergilemeye başladı.

15 Ocak 2023 tarihine kadar gerçekleşecek bu sergileme, İGA İstanbul Havalimanı'nı günlük olarak kullanan on binlerce yolcunun Togg vizyonunu yakından tanımasına fırsat verecek.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV ile pazara çıkacak.