Ülkemizin yerli otomobili TOGG için geçtiğimiz gün ön siparişler başlamıştı. Vatandaşlar TOGG için toplam kaç sipariş verildi sayısını merak etti. Peki, TOGG için toplam kaç sipariş verildi 2023? TOGG için ön sipariş sayısı toplam kaç? Güncel TOGG araba sipariş sayısı kaçtır? İşte detaylar...

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Ön siparişe açılan Togg'a talep patlaması yaşanıyor. İlk 4 saatte 7 binden fazla ön sipariş verilen Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş geldi. Peki, TOGG için toplam kaç sipariş verildi 2023? TOGG için ön sipariş sayısı toplam kaç? Güncel TOGG araba sipariş sayısı kaçtır? Ayrıntılar sizlerle...

TOGG İÇİN TOPLAM KAÇ SİPARİŞ VERİLDİ?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a, 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş geldiğini açıkladı. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak olan Togg için çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24 saat bile olmadan Türkiye'nin otomobili Togg'a 17 bin 275 sipariş" ifadelerine yer verdi.

TOGG İÇİN ÖN SİPARİŞ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

TOGG İÇİN ÇEKİLİŞ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.