Türkiye'nin elektrikli ve yerli otomobili Togg'un fiyatı belli oldu. Araç iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak. TOGG otomobillerini satın almak isteyen vatandaşlar TOGG için Bankaların kredi verip vermeyeceğini sogulamaya başladı. Peki, TOGG için Bankalar kredi verilecek mi? TOGG satış fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirilen ve seri üretime gecen Togg'un ön sipariş tarihi ve fiyatı belli oldu. TOGG otomobillerini satın almak isteyen vatandaşların TOGG için Bankaların kredi verip vermeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, TOGG için kredi verilecek mi? TOGG satış fiyatları ne kadar, kaç TL? TOG ne zaman satışa çıkacak? Detaylar haberimizde...

TOGG SATIŞ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un satış fiyatı belli oldu. Buna göre standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olacak.

T10X'in fiyatları şöyle:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

TOGG İÇİN BANKALAR KREDİ VERİLECEK Mİ?

TOGG'u satın almak isteyenler için kamu bankaları başta olmak üzere özel bankaların uygun vade ve faizle kredi sunması bekleniyor, ancak ne özel bankalardan ne de Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank ile katılım bankalarından TOGG kredisi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trumore dijital platformu ve Togg tarafından yapılan duyuru sonrasında, Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli aracı TOGG'un satışa çıkacağı tarih belli oldu. Buna göre; TOGG'un 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak.