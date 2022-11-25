Seri üretim bandından inmesinin ardından TOGG hakkında birçok detay merak konusu haline geldi. Merak edilen sorular arasında TOGG Halka arz mı olacak? TOGG ne zaman halka arz olacak? Soruları da yer alıyor. Peki, TOGG Halka arz mı olacak? TOGG ne zaman halka arz olacak?

CEO Gürcan Karakaş'ın yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde gündeme geldi. Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili olarak piyasaya çıkacak olan TOGG hakkında TOGG Halka arz mı olacak? Ve TOGG ne zaman halka arz olacak? Soruları araştırılıyor. Peki, TOGG Halka arz mı olacak? TOGG ne zaman halka arz olacak?

TOGG HALKA ARZ MI OLACAK?

TOGG CEO'su Gürkan Karakaş, konuya ilişkin şu mesajları verdi;

"Borsaya açılmak her zaman planlarımız içerisinde bulunuyordu. Ancak, burada hedefimiz yurtdışında bir borsaya açılmak. Açılacağımız dönemdeki pazar payımızla şirketin daha büyük bir borsaya açılması gerek diye düşünüyoruz."

"3 DAKİKADA BİR TOGG ÜRETİLECEK"

Yeni Şafak'ın sorularını yanıtlayan Karakaş, "Fabrika tamamen faaliyete geçtiğinde 3 dakikada bir Togg üretilecek. Tek bir araç üretilmeye çalışılırsa en baştan en sona kadar 8 saatlik bir süreç gerekiyor. Fabrikada halihazırda 410 hatlarda çalışan işçi yer alırken 50 mühendis çalışıyor. Togg çatısı altında çalışan sayısı ise şu anda 1400 kişiyi buluyor. 2023 Mart'ında bu sayı 1800 kişiye ulaşacak. Fabrika tam kapasiteye ulaştığında ise 4 bin 300 çalışan fabrikada yer alacak" dedi.

"BATARYA MONTAJI TAMAMEN OTOMASYON OLARAK SAĞLANIYOR"

Karakaş montaj hattında batarya paketi, koltuklar, tavan camı, diğer camlar, jant ve lastiklerin araca entegrasyonu tamamlandığını vurgularken, "Bataryanın montajı tamamen otomasyon sistemlerle gerçekleştiriliyor. Togg'un tüm parçaları tedarikçiler tarafından günlük sağlanırken, aracın ön iç konsolu (dashboard) içeride üretiliyor. Togg'da kullanılan koltuk ve 500 kiloluk batarya paketi de ray sistemiyle taşınırken aracın montajına kadar ilerleyebiliyor.