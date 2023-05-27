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TOGG gelin arabası oldu

TOGG gelin arabası oldu

Otomobil Haberleri

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Adıyaman'da gelin arabası olarak kullanıldı. Adıyaman Belediyesi tarafından satın alınan TOGG, süslenerek gelin adayı ve damat adayının arabası oldu. Genç çift, gelin arabasıyla şehir turu attıktan sonra nikah törenine geçti.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Adıyaman'da gelin arabası oldu.

Adıyaman Belediyesi tarafından satın alınan ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın makam aracı olan TOGG, bu kez gelin arabası oldu. TOGG, düğünden önce süslenerek gelin adayı Azra Tekin ve damat adayı Mücahit Dicle'nin gelin arabası oldu.

Genç çift, gelin arabasıyla şehir turu attıktan sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen nikah törenine geçti. Genç çift, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın kıydığı nikah ile dünya evine girdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Adıyaman Belediyesi Adıyaman Türkiye TOGG Otomobil Haberler

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