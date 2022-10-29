Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un 'Yeniliğe Yolculuk' hedefinin çekirdeği olan Gemlik Kampüsü, inşaatın başlamasından bu yana geçen iki yılda planlar doğrultusunda tamamlandı. Peki, TOGG fiyatı ne zaman açıklanacak? TOGG fiyatı ne zaman belli olur? Yerli otomobil fiyatı ne zaman açıklanacak?

Togg fiyatı ne zaman açıklanacak? Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un 'Yeniliğe Yolculuk' hedefinin çekirdeği olan Gemlik Kampüsü, inşaatın başlamasından bu yana geçen iki yılda planlar doğrultusunda tamamlandı. Peki, TOGG fiyatı ne zaman açıklanacak? TOGG fiyatı ne zaman belli olur? Yerli otomobil fiyatı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TOGG FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CNN Türk'e konuşan Bakan Nebati, TOGG'un fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi:

"Vergi düzenlemelerinde adımları atmıştık, bu aracın herkesin binebileceği bir seviyeye gelmesi konusunda görüşmelerimiz oldu. Fiyatı da Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak."

YERLİ OTOMOBİL TOGG NE KADAR OLACAK?

Bölgede heyecan sürerken CNN muhabiri Fulya Öztürk, TOGG fabrikasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kaçır'a canlı yayında sorular yöneltti. Kaçır, araçların fiyatına ilişkin ise şunları söyledi: "Fiyatı çok soruluyor. Elektrikli araçların dünyada daha pahalı olduğu fikrinden hareketle TOGG'un erişilebilir bir fiyatta olup olmayacağı çok merak ediliyor. Her zaman şunu söylüyoruz, satışa sunulduğunda göreceğiz ki kendi sınıfındaki araçlarla aynı fiyat segmentinde olacak. Dolayısıyla erişilebilir bir fiyatı taşıyor olacak."

TOGG CEO'SU KARAKAŞ: HİÇBİR ŞİRKET 5-6 AY SONRASI İÇİN FİYAT AÇIKLAMAZ

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aracın renklerini ülkemizin renklerinden seçtik. 15 yıllık bir projeden bahsediyoruz. Şu an 100 bin adetlik kapasite planlıyoruz. " dedi. TOGG'un fiyatına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Karakaş, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ÖTV DÜZENLEMESİ

TOGG fiyatına ilişkin bir başka ipucu ise Temmuz ayında alınan karar sonrası ortaya çıkmıştı. Togg'un yapacağı elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi. 160 kW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak ve böylece Togg tarafından yapılan üretim destelenecek. Bu gelişme yerli otomobil Togg'un fiyatının belirlenmesinde de etkili olacak.