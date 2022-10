Türkiye'nin tamamen yerli ve milli otomobili TOGG için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2023 yılında piyasaya sunularak vatandaşların kullanımına açılacak olan yerli otomobilimizin renkleri, 28 Ekim'de tanıtıldı. Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimleri verilen renkler büyük beğeni toplarken arama motorlarında yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadar? sorusu da araştırılıyor. Peki, TOGG fiyatı ne kadar? TOGG satışa çıktı mı? TOGG yerli otomobil ne kadara satılacak? İşte detaylar haberimizde...

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Varank TOGG'un fiyatının C Segment SUV bir araçla sınıfında rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacağını belirtmişti. C Segment İçten yanmalı ve daha düşük teknolojiye sahip araçlar şu an 800 bin TL ila 1 milyon lira civarı iken bu rakam elektrikli otomobillerde 1.5 milyon TL'den 3 milyon TL'ye kadar çıkıyor . TOGG için tahmin edilen 800 bin TL ila 1 milyon TL arası rakam ilan edildiği takdirde gayet cazip satış rakamı olacaktır.

2023 yılı mart ayında TOGG'un satışları başlayacak. TOGG Türkiye'de satışa sunulduktan sonra Avrupa'da 2024 yılının Eylül ayı içerisinde satışa sunulacak.

TOGG'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor

300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi yer alacak

30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır

İki farklı motor gücüne sahiptir

Arıza durumunda uzaktan müdahale mümkün olacak

Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.

TOGG İLK KİMLERE VERİLECEK?

Büyükelçilerimiz bu konuda çok istekliler, Sayın Dışişleri Bakanı'mızda çok istekli. Bizde çok değerli bir fikir olarak görüyoruz bunu. Hem Türkiye'nin 81 şehrine gitmesini hedefliyoruz. Özellikle valilerimizin TOGG araçlarını kullanması bizce çok kıymetli olacak. Hem de yurt dışında büyükelçilerimizin kullanması çok değerli olacak.