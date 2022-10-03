Yerli Türk otomobil olan TOGG uzun zaman önce vatandaşa duyurulmuştu. Şimdi ise Yerli otomobil TOGG kaç TL? Soruları gündemde yer alıyor. Vatandaşın merakla beklediği TOGG satışa çıkmasına çok az kalmasıyla vatandaşın TOGG hakkında soruları yoğunlaştı. TOGG fiyatı ne kadar? TOGG kaç TL olacak? 2022 TOGG fiyatı açıklandı mı?

Togg kaç TL?Merakla beklenen yerli otomobil olan TOGG hakkında merak edilenler oldukça fazla. Yerli otomobil TOGG'a sahip olmak isteyen vatandaşlar heyecanla TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar? Gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, TOGG fiyatı ne kadar? TOGG kaç TL olacak? 2022 TOGG fiyatı açıklandı mı?

TOGG FİYATI NE KADAR?

Son günlerde iddia edilen TOGG fiyatlarının gerçeği yansıtmadığı ve TOGG fiyatları hakkında TOGG kendi resmi twitter hesabından kamuoyuna açıklama yaptı.

TOGG açıklaması ise şöyle;