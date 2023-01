TOGG fiyatı belli oldu mu? 900 BİN TL olacak iddiası doğru mu? TOGG fiyatı ne zaman belli olacak?

Togg fiyatı belli oldu mu? TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Togg'un fiyatı şubat ayında açıklanacak açıklamasında bulunmuştu. Peki, TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG fiyatı ne zaman açıklanacak? TOGG 2023 fiyatı haberimizde...

TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU?

TOGG otomobil fiyatının sosyal medyada 900 bin TL civarı olacağı iddia edilmişti. Ancak TOGG tarafından fiyatlar hakkında henüz resmi bir fiyat duyurusu yapılmadı. Dolayısıyla TOGG otomobillerin 900 bin TL veya başka bir fiyattan satışa çıkarılacağı yönünde sosyal medyada yer alan iddialar gerçek dışıdır. TOGG fiyatı hakkında resmi duyuru yapıldığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

TOGG FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 Kasım 2022'de Togg Üst Yöneticisi Karakaş, "Togg'un fiyatı şubat ayında açıklanacak. Togg, içten yanmalılar dahil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak. Tüm ön siparişler Şubat 2023 itibarıyla alınmaya başlanacak." demişti. TOGG'un fiyatlarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor.

Ayrıca, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş 27 Aralık 2022'de fiyat hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Ben size bunun mantığını anlatayım. Neden onu öyle ifade ediyoruz? Şöyle düşünün; 2022 veya 2023'e geldiğimiz zaman Türkiye'de binlerce, on binlerce elektrikli araç olacak mı bu piyasada? Olmayacak. Dolayısıyla biz kimlerden pazar payı alabileceğiz? O an piyasada pazarda bulunan muadili araçlardan. Şimdi o muadil araçlara baktığımız zaman da C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar var. Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak. Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım. Bunu hesaplarken, bunu yaparken bunu planlarken de şunu düşünüyoruz. Toplam sahip olma maliyeti diye tabir ettiğimiz bir maliyet de var. Yani siz içten yanmalı araç aldığınız zaman yılda iki kere, üç kere servise götüreceksiniz. Bunun dizelinin, benzinin masrafı var. Elektrikli araçlarda durum farklı, elektrikli araçlarda 2 senede bir belki 3 senede bir servis ihtiyacı olacak. Artı yakıt dediğiniz zaman yakıt maliyeti çok farklı, elektriğin maliyeti ile içten yamalı aracın maliyeti arasında da fark var. Biz yine de bunları ön planda tutmadan fiyat konumlandırması üzerinde çalışıyoruz."