TOGG Fabrikası nerede? TOGG nerede, hangi şehirde üretiliyor?

Duyurulduğu andan itibaren birçok kişiyi heyecanlandıran TOGG otomobili hakkında birçok konu merak edilip araştırılıyor. Merak edilen konular arasında TOGG Fabrikası nerede? Ve TOGG nerede üretiliyor? Gibi sorular da yer alıyor. Peki, OGG Fabrikası nerede? TOGG nerede, hangi şehirde üretiliyor?

TOGG Fabrikası nerede? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesidir. Aracın nerede üretildiği çoğu kişi tarafından merak konusu haline gelmiştir. 2022 yılı içerisinde banttan çıkması planlanan TOGG aracı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, OGG Fabrikası nerede? TOGG nerede, hangi şehirde üretiliyor?

TOGG FABRİKASI NEREDE?

Araç, 2020'de Gemlik, Bursa'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir arazide inşasına başlanması ve 2021'de tamamlanması planlanan bir fabrikada üretilecektir. İlk aracın 2022'de banttan çıkması ve satışa başlanması planlanmaktadır.

TOGG HANGİ ŞEHİRDE ÜRETİLİYOR?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığında kurulan Siro şirketinin, proje bazlı devlet desteğinden yararlanarak Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyete geçireceği batarya hücresi ve modül üretimi tesisi, yaklaşık 2 bin 200 kişilik istihdam sağlayacak.