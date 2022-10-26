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TOGG fabrikası ne zaman açılacak? AÇILIŞ TARİHİ! TOGG fabrika ne zaman açılıyor? TOGG fabrikası ne zaman üretime başlayacak?

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TOGG fabrikası ne zaman açılacak? AÇILIŞ TARİHİ! TOGG fabrika ne zaman açılıyor? TOGG fabrikası ne zaman üretime başlayacak?

TOGG fabrikası ne zaman açılacak merak ediliyor. Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı. 18 Temmuz 2020'de ise 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli atıldı. Peki, TOGG fabrikası ne zaman açılıyor? TOGG fabrikası ne zaman üretime başlayacak?

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Togg fabrikası ne zaman açılacak? Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı. 18 Temmuz 2020'de ise 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli atıldı. Peki, TOGG fabrikası ne zaman açılıyor? TOGG fabrikası ne zaman üretime başlayacak? İşte detaylar...

TOGG fabrikası 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilen Togg'un üretim tesisinin açılışı 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Fabrika'nın açılına günler kala havadan dron ile görüntülendi.

TOGG fabrikası ne zaman açılacak? AÇILIŞ TARİHİ! TOGG fabrika ne zaman açılıyor? TOGG fabrikası ne zaman üretime başlayacak?

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türksel Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile oluşan üretim tesisi 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılacak.

TOGG fabrikası ne zaman açılacak? AÇILIŞ TARİHİ! TOGG fabrika ne zaman açılıyor? TOGG fabrikası ne zaman üretime başlayacak?

Üretim için gerekli robotların da tesise yerleştirilmesinin ardından yerli otomobilin yollara çıkması için geri sayım başlayan TOGG fabrikasında,10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor. TOGG'un üretim tesisinin son hali ise dron'la havadan görüntülendi.

TOGG fabrikası ne zaman açılacak? AÇILIŞ TARİHİ! TOGG fabrika ne zaman açılıyor? TOGG fabrikası ne zaman üretime başlayacak?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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