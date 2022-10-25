CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar, TOGG fabrika açılışı ne zaman 2022? TOGG Gemlik Kampüsü açılışı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? merak etti. İşte detaylar...

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Togg ne zaman açılacak? TOGG fabrikası ne zaman açılıyor? TOGG fabrika açılışı hangi gün yapılacak, ayın kaçında? gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. İşte bilgiler...

TOGG FABRİKA AÇILIŞI NE ZAMAN 2022?

Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 29 Ekim'de açılacak.

TOGG Gemlik Kampüsü 29 Ekim 2022 Cumartesi gününde açılacak.

TOGG NEDİR?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca Togg, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Şirket, fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır hâle geleceğini açıkladı. Yapılan bir araştırmaya göre aracın maliyetinin Kasım 2021 itibarıyla 40.000€ olarak tahmin edilmektedir. Aracın satış fiyatının 25.000$ - 30.000$ olduğu düşünülüyor.