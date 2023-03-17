TOGG evde şarj olur mu? TOGG otomobil evde şarj edilir mi? TOGG evde şarj edilebilir mi, evdeki elektrikle şarj olur mu, uyumlu mu?

TOGG ilk siparişlerin başlamasıyla birlikte vatandaşlar TOGG'un evlerde şarj edilip edilemeyeceğini araştırıyor. Peki, TOGG evde şarj olur mu? TOGG otomobil evde şarj edilir mi? TOGG evde şarj edilebilir mi, evdeki elektrikle şarj olur mu? İşte detaylar...

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca Togg, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. TOGG şarjı nasıl olacak merak ediliyor. Peki, TOGG evde şarj olur mu? TOGG otomobil evde şarj edilir mi? TOGG evde şarj edilebilir mi, evdeki elektrikle şarj olur mu?TOGG şarjı evdeki elektrik ile uyumlu mudur? İşte bilgiler...

TOGG NEDİR?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca Togg, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Şirket, fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobilini 29 Ekim 2022 seri üretime hazır hâle geldi. Yapılan bir araştırmaya göre aracın maliyetinin Eylül 2022 itibarıyla 750 bin Türk lirası olduğu tahmin edilmektedir. 14 Mart 2023'te aracın başlangıç fiyatı 953 bin Türk lirası olarak açıklandı.

TOGG KAÇ KİŞİ SİPARİŞ VERDİ?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a, 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş geldiğini açıkladı. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak olan Togg için çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

TOGG EVDE ŞARJ OLUR MU? EVDEKİ ELEKTRİK TOGG İÇİN UYUMLU MU?

TOGG evde şarj edilebilir. Geçtiğimiz yıl başkan Hisarcıklıoğlu'nun açıklaması şu şekildeydi:

"Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Her tarafta şarj istasyonları da kurulmaya başladı. Hiç problem olmayacak. Zaten evde de şarj edilebilecek. Hem evde hem yolda şarj edilebilecek."

Buna göre TOGG'un evde şarj edilebilir olduğu, TOGG ile evlerdeki elektriğin dönüşümlü olarak uyumlu olabileceği düşünülmektedir.