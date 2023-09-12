Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülüğünde üretimi hayata geçirilen ülkemizin yerli ve milli otomobili TOGG, Eskişehir Sanayi Odası'na teslim edildi.

Yerli ve milli aracın teslimatı, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve ESO Yönetim Kurulu Üyelerince gerçekleştirildi. TOBB'un 79.'uncu genel kurulunda 81 ilden 365 oda ve borsa için bir kura çekimi gerçekleştirdiğini ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Kura çekimi sonrası yerli ve milli elektrikli otomobilimizi teslim aldık. Ülkemizin gururu olan otomobilimiz, Odamızın bünyesinde hizmet verecek. Böylesi önemli bir vizyona imza atan herkese teşekkür ederiz. TOGG, ülkemizde bir hayalin vücut bulmasının yanı sıra yeni hayallerin gerçekleştirilmesi, yerli ve milli teknolojinin gelişimine de kapı aralayacak bir proje olarak ilham vermekte" dedi. - ESKİŞEHİR