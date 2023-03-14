TOGG dizel mi benzinli mi olacak? TOGG satış fiyatları açıklandı mı? Akaryakıt indirimi olacak mı?

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un satışa çıkarılması için geri sayım devam ederken vatandaşlar otomobillerin fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediliyordu.TOGG Fiyat açıklaması sonrası Akaryakıt indirimi ve ÖTV indirimlerinin başlaması kamuoyu tarafından bekleniliyor. Peki, Akaryakıt indirimi olacak mı? TOGG satış fiyatı ne zaman açıklanacak? TOGG benzinli mi dizel mi olacak? TOGG satış fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayali gerçek oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını ifade etmesinin ardından Akaryakıt indirimi ve ÖTV indirimlerinin başlaması kamuoyu tarafından bekleniliyor. Peki, Akaryakıt indirimi olacak mı? TOGG satış fiyatı ne zaman açıklanacak? TOGG benzinli mi dizel mi olacak? TOGG satış fiyatı ne kadar olacak? Dizel ve benzinli araç arasında fark nedir? Detaylar haberimizde...

TOGG BENZİNLİ Mİ DİZEL Mİ OLACAK?

İlk etapta tüm yerli otomobiller elektrikli olarak üretilecek. Ancak ilerleyen zamanlara benzinli veya LPG'li araç üretilip üretilmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

TOGG SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG C-SUV segmenti araçların fiyatları için resmi açıklama beklenirken sosyal medyada paylaşılan bir liste kısa sürede elden ele dolaşmaya başladı. Bahsi geçen listede Togg Suv modelinin 310 kilometre benzinli versiyonunun fiyatı 1 milyon 90 bin TL, en uzun menzilli modelinde ise fiyat 1 milyon 290 bin TL olarak gösteriliyor.

DİZEL VE BENZİNLİ ARAÇ ARASINDA FARK NEDİR?

Benzin daha hafiftir ve mazottan çok daha hızlı tutuşur. Mazot daha zor tutuşmakla birlikte hacim birimi olarak benzine nazaran daha fazla enerji sağlar. Böylece yük taşımak, uzun yol almak gibi performanslar için mazotlu motorlar; hızlı ivme ve süratle yol almak için ise benzinli motorlar geliştirilmiştir.

AKARYAKITA İNDİRİM OLACAK MI?

15 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 71 kuruşluk indirim gerçekleşmesi bekleniyor. Motorinde 15 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruşluk indirim gerçekleşmesi beklenirken, indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 20 lira 87 kuruştan, Ankara'da ise 21 lira 29'dan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.