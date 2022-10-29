Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca TOGG, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Peki, TOGG devletin mi, özel mi? TOGG kimin? TOGG'un sahibi kimdir?

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Togg kimin? Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca Togg, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Peki, TOGG devletin mi, özel mi? TOGG kimin? TOGG'un sahibi kimdir? İşte detaylar...

TOGG KİMİN?

TOGG anonim bir şirkettir. Togg Yerli Otomobil; Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ortaklığında 28 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından Türkiye'de üretilecek elektrikli otomobildir. 2023 yılının ilk çeyreğinde seri üretime hazır olması beklenmektedir.

27 Aralık 2019'da Gebze'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ilk kez tanıtıldı.

Araç, İtalyan tasarım bürosu Pininfarina tarafından tasarlanan konseptte özgün değişiklikler yapıldı. Prototip araçlar İtalya'da üretilmiştir.

Aracın tasarımında 121 mühendis yer almıştır. Aracın bataryası platforma entegredir. Euro NCAP çarpışma testlerinden beş yıldız alacak şekilde tasarlanmıştır. Araçta yedi standart, iki opsiyonel hava yastığı yer alacaktır. Üretilecek ilk modelin C sınıfı SUV olması, 2030 yılına dek ise beş farklı modelin üretime alınması planlanmaktadır. Aracın ön ızgarasında lale motifleri yer almaktadır.

Aracın gösterge paneli tamamen elektronik ekranlardan oluşmaktadır. Panelde üç gösterge ekranı ve 10 inç (25,4 cm) boyutunda multimedya ve navigasyon ekranı bulunmaktadır. Araçta yan ayna bulunmamakta, bunun yerine kameralar yer almaktadır.

28 Ekim 2022 tarihinde Togg'un resmî Twiter hesabından, araçların "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Gemlik", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimli renk seçeneklerine sahip olacağı duyuruldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan fabrikanın yapımına ilk olarak 18 Temmuz 2020'de başlandı. Fabrika sahası Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekaredir. Togg'un Bilişim Vadisi'ndeki merkezine 30 dakikalık mesafede olan fabrikanın inşaatının 2022 yılı ortasında tamamlanması öngörülüyor. Gemlik'te 1850 kişinin görev yaptığı şantiyede planlamalar çerçevesinde çalışmalarını yürüten şirket, seri üretim bandından elektrikli C SUV aracını 2022 sonunda indirmeyi hedefliyor. Gemlik'teki Togg fabrikasında 14 bin 500 ton çelik montajı yapılan boya tesisinde, 33 bin metrekare çatı panel montajı ve 16 bin 734 metrekare abs kör kalıp montajı yapıldı. Tesisteki üretim hattı boya tanklarının yerleştirilmesi tamamlandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) ile bir Çin şirketi olan Farasis'in ortaklığında kurulan SIRO, Gemlik'te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuracak. Togg ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak. Gemlik'teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri geliştirecek.