Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılması ve seri üretime başlanılmasının ardından duyurulan duyurular ile birlikte en çok merak edilen sorulardan birisi de TOGG Deneyim merkezi nerede? Ve TOGG Deneyim merkezi nedir? Soruları oldu. Peki, TOGG Deneyim merkezi nerede? TOGG Deneyim merkezi nedir?

Togg Deneyim merkezi nerede? Sorusu, otomobil hakkında bilgi almak isteyen ve otomobili daha detaylı incelemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve gün içerisinde birçok kez vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Seri üretimin başlaması ile birlikte birçok kişi ürünü önceden incelemek amacı ile deneyim merkezine gitmeyi planlıyor. Peki, TOGG Deneyim merkezi nerede? TOGG Deneyim merkezi nedir?

TOGG DENEYİM MERKEZİ NEREDE?

Yerli otomobilimiz olan TOGG'un ilk deneyim merkezi İstanbul'da açıldı. 7 bölgede kurulacak 20 Deneyim Merkezi'nde, kullanıcılar Togg'u yakından inceleyebilecek ve otomobili canlı olarak inceleme fırsatı bulacak.

TOGG FİYATI BELLİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. Tabii en çok merak edilen konulardan biri de aracın fiyatı ne olacak? Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı zaten hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır" açıklamasını yapmıştı.