Haberler

TOGG'dan kasım ayına özel dev kampanya: 463 bin liraya sıfır araç

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOGG, kasım ayına özel yeni kampanyasıyla T10X ve T10F modellerinde 800 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. 12 aya varan sıfır faizli seçeneklerin yanı sıra, 48 aya kadar uzayan vadelerde avantajlı faiz oranları da uygulanıyor. Kampanyadan hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar yararlanabiliyor.

Türkiye'nin yerli ve doğuştan elektrikli otomobil markası Togg, kasım ayına özel yeni finansman kampanyasını açıkladı.

800 BİN LİRAYA KADAR FAİZSİZ KREDİ

Şirket, T10X ve T10F modelleri için 800 bin liraya kadar faizsiz kredi seçeneğiyle müşterilerine önemli bir alım kolaylığı sunuyor. Kampanyanın ay sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

TOGG'dan kasım ayına özel dev kampanya: 463 bin liraya sıfır araç

Kampanya kapsamında, 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği dikkat çekiyor. Enflasyon nedeniyle paranın zaman içindeki değer kaybı göz önüne alındığında, faizsiz kredi kullanımı tüketiciler için finansal avantaj sağlıyor.

T10F MODELİNDE FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

Togg'un T10F modelinde hem bireysel hem de kurumsal alıcılar için farklı kredi alternatifleri sunuluyor.

TOGG'dan kasım ayına özel dev kampanya: 463 bin liraya sıfır araç

T10F V2 versiyonunda:

  • 800 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 TL ödeme,
  • 1 milyon 700 bin TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 TL ödeme yapılabiliyor.

T10F 4More versiyonunda:

  • 800 bin TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 TL ödeme,
  • 1 milyon 500 bin TL kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 faiz oranıyla aylık 71 bin 564 TL ödeme imkânı bulunuyor.

Kurumsal kullanıcılar için ise 1 milyon 900 bin TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,75 faiz oranıyla aylık 73 bin 644 TL ödeme planı sunuluyor.

TOGG'dan kasım ayına özel dev kampanya: 463 bin liraya sıfır araç

T10X MODELİNDE FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

Kampanya Togg'un T10X modeli için de geçerli.

T10X V2 versiyonunda:

  • 800 bin TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 TL ödeme,
  • 1 milyon 700 bin TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 TL ödeme imkânı bulunuyor.

T10X 4More versiyonunda:

  • 800 bin TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 TL,
  • 1 milyon 500 bin TL kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 faiz oranıyla aylık 71 bin 564 TL ödeme yapılabiliyor.

Kurumsal alıcılar için 1 milyon 900 bin TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,75 faiz oranıyla aylık 73 bin 644 TL ödeme planı geçerli.

TOGG'dan kasım ayına özel dev kampanya: 463 bin liraya sıfır araç

TOGG FİYAT LİSTESİ

Togg'un güncel satış fiyatları ise şöyle:

T10X

  • V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 862 bin TL
  • V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 172 bin TL
  • V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 363 bin TL
  • V2 4More Obsidiyen: 3 milyon 133 bin 641 TL

TOGG'dan kasım ayına özel dev kampanya: 463 bin liraya sıfır araç

T10F

  • V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 878 bin TL
  • V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 188 bin TL
  • V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 363 bin TL
  • V2 4More: 3 milyon 133 bin 641 TL

TOGG'dan kasım ayına özel dev kampanya: 463 bin liraya sıfır araç

463 BİN LİRADAN BAŞLAYAN PEŞİNATLA TOGG SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN

Togg, bireysel ve kurumsal alıcılar için farklı peşinat seçenekleri de sunuyor.

  • Kurumsal kullanıcılar, 463 bin TL peşinat ve kredi desteğiyle TOGG sahibi olabiliyor.
  • Bireysel kullanıcılar ise 663 bin TL peşinat ödeyerek aracı satın alabiliyor.

Kalan tutar, 48 aya kadar vadeli krediyle tamamlanabiliyor.

TOGG'dan kasım ayına özel dev kampanya: 463 bin liraya sıfır araç

Umut Halavart
Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi

Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adam galibiyet alamadan Türkiye'den gönderildi
Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi

Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi
İlkay Gündoğan'ın sahalara ne zaman döneceği açıklandı

İlkay Gündoğan'ın sahalara geri dönüş tarihi açıklandı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok

Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Özel hastanede skandal! Ahsen Bebek'in kafatasında kırık tespit edildi

Ahsen Bebek'e ne oldu? Korkunç gerçek adli tıp raporunda ortaya çıktı
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.