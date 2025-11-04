TOGG'dan kasım ayına özel dev kampanya: 463 bin liraya sıfır araç

Türkiye'nin yerli ve doğuştan elektrikli otomobil markası Togg, kasım ayına özel yeni finansman kampanyasını açıkladı.

800 BİN LİRAYA KADAR FAİZSİZ KREDİ

Şirket, T10X ve T10F modelleri için 800 bin liraya kadar faizsiz kredi seçeneğiyle müşterilerine önemli bir alım kolaylığı sunuyor. Kampanyanın ay sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

Kampanya kapsamında, 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği dikkat çekiyor. Enflasyon nedeniyle paranın zaman içindeki değer kaybı göz önüne alındığında, faizsiz kredi kullanımı tüketiciler için finansal avantaj sağlıyor.

T10F MODELİNDE FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

Togg'un T10F modelinde hem bireysel hem de kurumsal alıcılar için farklı kredi alternatifleri sunuluyor.

T10F V2 versiyonunda:

800 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 TL ödeme,

1 milyon 700 bin TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 TL ödeme yapılabiliyor.

T10F 4More versiyonunda:

800 bin TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 TL ödeme,

1 milyon 500 bin TL kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 faiz oranıyla aylık 71 bin 564 TL ödeme imkânı bulunuyor.

Kurumsal kullanıcılar için ise 1 milyon 900 bin TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,75 faiz oranıyla aylık 73 bin 644 TL ödeme planı sunuluyor.

T10X MODELİNDE FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

Kampanya Togg'un T10X modeli için de geçerli.

T10X V2 versiyonunda:

800 bin TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 TL ödeme,

1 milyon 700 bin TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 TL ödeme imkânı bulunuyor.

T10X 4More versiyonunda:

800 bin TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 TL,

1 milyon 500 bin TL kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 faiz oranıyla aylık 71 bin 564 TL ödeme yapılabiliyor.

Kurumsal alıcılar için 1 milyon 900 bin TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,75 faiz oranıyla aylık 73 bin 644 TL ödeme planı geçerli.

TOGG FİYAT LİSTESİ

Togg'un güncel satış fiyatları ise şöyle:

T10X

V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 862 bin TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 172 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 363 bin TL

V2 4More Obsidiyen: 3 milyon 133 bin 641 TL

T10F

V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 878 bin TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 188 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 363 bin TL

V2 4More: 3 milyon 133 bin 641 TL

463 BİN LİRADAN BAŞLAYAN PEŞİNATLA TOGG SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN

Togg, bireysel ve kurumsal alıcılar için farklı peşinat seçenekleri de sunuyor.

Kurumsal kullanıcılar, 463 bin TL peşinat ve kredi desteğiyle TOGG sahibi olabiliyor.

Bireysel kullanıcılar ise 663 bin TL peşinat ödeyerek aracı satın alabiliyor.

Kalan tutar, 48 aya kadar vadeli krediyle tamamlanabiliyor.