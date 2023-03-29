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TOGG ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA | Togg çekiliş sonuç listesi! Togg kura kazanan listesi!

TOGG ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA | Togg çekiliş sonuç listesi! Togg kura kazanan listesi!

Gündem Haberleri

Togg'un ilk sahiplerinin belli olacağı çekiliş sonuçları araştırılıyor. Togg kura sonucunda kazanan listesi merak konusu oldu. Peki, Togg çekiliş sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Son Dakika: Çekiliş tamamlandı! Yerli otomobil Togg'un ilk sahipleri belli olduSon Dakika: Çekiliş tamamlandı! Yerli otomobil Togg'un ilk sahipleri belli oldu
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Togg ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA! Togg çekiliş CANLI İZLE!Togg T10X için sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler için çekiliş canlı yayında gerçekleştirildi. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından talihliler belirlendi. Togg çekiliş sonuçları merak konusu oldu. Peki, Togg sonuçları nereden öğrenilir? İşte, Yerli otomobil TOGG çekiliş sonuç listesi!

TOGG ÇEKİLİŞ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X'te çekiliş heyecanı yaşandı. Ön sipariş sahiplerini belirlemek için bugün saat 19.00'da canlı yayında noter eşliğinde çekiliş yapıldı. Dijital çekiliş, Togg'un Youtube kanalından ve TRT Haber'den canlı yayınlandı. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

TOGG ÇEKİLİŞ CANLI İZLE!

Çekiliş sonuçları 22.30'dan itibaren Togg'un resmi sitesinde yayınlanacaktır. Togg çekiliş sonucunu öğrenmek için TOGG ÇEKİLİŞ SONUCU! yazısına tıklayınız.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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