TOGG çekiliş sonuçları sorgulama | TOGG kura çekiliş sonuçları nereden, nasıl izlenir? TOGG kura kazananlar listesi!

Togg çekiliş sonuçları sorgulama! Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un 'T10X' modelinin ilk sahipleri dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden duyuruldu. Togg kura çekiliş sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Togg kurada kazanan listesi merak konusu oldu. İşte, TOGG çekiliş sonuçları sorgulama linki!

TOGG ÇEKİLİŞ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X'te çekiliş heyecanı yaşandı. Ön sipariş sahiplerini belirlemek için bugün saat 19.00'da canlı yayında noter eşliğinde çekiliş yapıldı. Dijital çekiliş, Togg'un Youtube kanalından ve TRT Haber'den canlı yayınlandı. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

TOGG ÇEKİLİŞ CANLI İZLE!