TOGG çekiliş CANLI İZLE! Togg çekiliş nereden, nasıl izlenir? Yerli otomobil TOGG çekiliş canlı izleme linki!

Togg'un ilk sahiplerinin belli olacağı çekilişin nereden yayınlanacağı araştırılıyor. Togg çekiliş canlı izleme linki merak konusu oldu. Peki, Togg çekiliş nereden, nasıl izlenir? İşte, TOGG çekiliş canlı izleme linki!

Togg çekiliş CANLI İZLE!Togg T10X için sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler için çekiliş canlı yayında gerçekleştirildi. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından talihliler belirlendi. Togg çekilişin nereden izleneceği merak konusu oldu. Peki, Togg çekiliş nereden, nasıl izlenir? İşte, Yerli otomobil TOGG çekiliş canlı izleme linki!

TOGG ÇEKİLİŞ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Togg T10X'te sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler için çekiliş canlı yayında gerçekleştirildi. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından talihliler belirlendi. 2023 yılında 20 bin teslimat yapılacağı belirtilirken, 20 bin kişilik de yedek liste oluşturuldu.

TOGG ÇEKİLİŞ CANLI İZLE!

Çekiliş sonuçları 22.30'dan itibaren Togg'un resmi sitesinde yayınlanacaktır. Togg çekiliş sonucunu öğrenmek için TOGG ÇEKİLİŞ SONUCU! yazısına tıklayınız.