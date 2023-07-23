Otomotiv sektörünün çiçeği burnunda oyuncusu Togg, ülkemizde en çok gündem olan firmalardan birisi. Yerli üretici pazardaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam ederken, yakın gelecekte ürün yelpazesini daha da genişleterek farklı gövde tipine sahip modelleri piyasaya sürecek. Peki Togg C-Sedan ne zaman satışa çıkacak?

Otomotiv sektörünün çiçeği burnunda oyuncusu Togg, ülkemizde en çok gündem olan firmalardan birisi. Yerli üretici pazardaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam ederken, yakın gelecekte ürün yelpazesini daha da genişleterek farklı gövde tipine sahip modelleri piyasaya sürecek. Peki Togg C-Sedan ne zaman satışa çıkacak?

Togg C-Sedan için yeni tarih açıklaması

Otomotiv pazarına C-SUV yani T10X ile giriş yapsa da Togg'un yakın gelecekte daha farklı gövde tiplerine sahip modelleri sürücülerin beğenisine sunma planı var. Burada en çok merak edilen modellerden birisi de C-segment Sedan demek mümkün. İlk etapta 2025 yılının ortalarına doğru asfalta ayak basması beklenen otomobil, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın son açıklamasına göre 2024'ün sonu itibariyle piyasaya çıkmış olacak.

Bir otomobil şirketinin tek bir gövde tipiyle piyasada olmasının mümkün olmadığını belirten Kacır, Togg'un ortalama 1.5-2 yılda bir yeni gövde tipi ve modellerle sürücülerin karşısına çıkacağını ifade etti. Sedan'ın hemen ardından ise B-segment için çalışmalar başlayacak.

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ModelAraç tipiTanıtım tarihiTürkiye çıkış tarihiAvrupa çıkış tarihiMotor Togg SUVC-segment SUV27 Aralık 201918 Mart 20232024 3. çeyrekElektrikliTogg SedanC-segment Sedan27 Aralık 20192024 sonu–ElektrikliTogg XCoupeC-segment XCoupe29 Ekim 20222026 sonrası–ElektrikliTogg Kompakt SUVB-segment SUVBekleniyor2030'a kadar–ElektrikliTogg MPV–Bekleniyor2030'a kadar–Elektrikli

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