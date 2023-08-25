Togg, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu'ndan övgü aldı

Otomotiv pazarının çiçeği burnunda oyuncusu Togg, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo tarafından övgü aldı. Poleo, Togg fabrikasını ziyaret ederek deneyimlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ayrıca Togg CEO'su Gürcan Karakaş ile iş birliği konularını görüştüklerini belirtti.

Otomotiv pazarının çiçeği burnunda oyuncusu Togg gündemde kalmaya devam ediyor. İlk olarak T10X modeliyle sektöre giriş yapan ve yakın gelecekte daha fazla modelle çeşitliliği artırmayı amaçlayan yerli firma, üretimleri de Gemlik fabrikasında gerçekleştiriyor. Bursa'daki bu tesisi ziyaret eden isimlerden biri de Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo oldu. Poleo, gördüklerinden etkilenmiş olacak ki, deneyimlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı ve memnuniyetlerini dile getirdi.

Togg şimdi de Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu'ndan övgü aldı

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, sosyal medya hesaplarından ekibiyle Togg'a ziyarette bulunduğunu duyurdu. Togg CEO'su Gürcan Karakaş ile teknoloji ve mobilite gibi alanlarda beraber nasıl ve nerede daha fazla iş birliği yapabileceklerini konuştuklarını dile getiren Poleo, konsolosluğa Togg T10X ile geri döndüğü için şanslı olduğunu da ifade etti.

Dün ekibimle birlikte, @Togg2022'a harika bir ziyaret gercekleştirdik. Togg'un yetenekli CEO'su M. Gürcan Karakaş ile teknoloji, mobilite alanındaki bu büyük atılımlarında, beraber nasıl ve nerede daha fazla işbirliği yapabileceğimizi görmek için görüştük. Üstelik Konsolosluk'a… pic.twitter.com/U3yj2t4JvG — Kenan Poleo (@KenanPoleo) August 24, 2023

"Dün ekibimle birlikte, Togg'a harika bir ziyaret gerçekleştirdik. Togg'un yetenekli CEO'su M. Gürcan Karakaş ile teknoloji, mobilite alanındaki bu büyük atılımlarında, beraber nasıl ve nerede daha fazla iş birliği yapabileceğimizi görmek için görüştük. Üstelik Konsolosluk'a geri dönüş yolculuğumu Togg ile yapacak kadar şanslıydım!"

Togg fabrikasını gezdim!

Sosyal medya hesaplarından yaşadığı deneyimi kısa bir videoyla paylaşan Kenan Poleo, sürpriz bir şekilde X (Twitter) kapak fotoğrafını da Togg Ceo'su Gürcan Karakaş ve diğer yetkililerle çektirmiş olduğu selfie ile değiştirdi.

Togg'dan hidrojenle çalışan otomobil atağı

Bunun yanı sıra ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, Togg'un Gemlik'teki teknoloji kampüsünde Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş ile bir araya geldi ve Togg'un gelecek planları hakkında detayları ilk ağızdan dinledi. Elektrikli modellerine yenilerini eklemeyi planlayan marka, şimdi ise sürpriz bir girişim ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Togg'un yeni nesil batarya ve enerji teknolojileri hakkında stratejilerini anlatan Karakaş, bataryalarda LFP yerine 2026'da NMC teknolojisine yatırım planladıklarını söyledi. LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalar çoğu üretici tarafından elektrikli otomobillerde kullanılıyor olsa da NMC (Nikel Mangan Kobalt) bataryaların elektrikli otomobiller için çok daha uygun olduğu ifade ediliyor.

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