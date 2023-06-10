Togg, Batman'da gelin arabası olarak kullanılmaya başlandı

Batman Valiliği tarafından tahsis edilen Togg'un ilk gelin-damadı Zehranur Demir ile Mesut Şimşek oldu. Togg, toplumun refahı ve mutluluğuna katkıda bulunmak amacıyla gelin arabası olarak kullanılacak.

BATMAN Valiliği'ne tahsis edilen ve valilikçe alınan karar ile talep edenlere gelin arabası olarak kullandırılacak Togg'un ilk gelin- damadı Zehranur Demir ile Mesut Şimşek oldu.

Batman Valisi Ekrem Canalp, valiliğe tahsis edilen Togg'un T10X modelinin, toplumun refahı ve mutluluğuna katkıda bulunma amacıyla gelin arabası olarak kullanılmak üzere hizmete sunulacağını açıkladı. Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde dosyası olanlar, Togg'u gelin arabası olarak rezervasyon yaptırmaya başladı. Togg'u kentte gelin arabası olarak kullanan ilk çift, Zehranur Demir ile Mesut Şimşek oldu. Çift, bir süre kentte şehir turu attı.

Togg'un gelin arabası tahsis edilmesiyle çok mutlu olduğunu Damat Mesut Şimşek, 'Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Valimize bize böyle bir imkan sağladıkları için teşekkür ederiz. Yerli ve milli arabamız Togg bizim için de çok iyi oldu. İlk oldu. Çok mutlu olduk. Güzel bir hissiyat. Bundan sonraki evli çiftlere de inşallah yardımcı olurlar' dedi. Gelin Zehranur Demir ise, otomobilin çok rahat olduğunu belirterek, 'Bir ilki yaşadık, mutluyuz. İç konforu da çok rahattı, çok güzeldi. Çok güzel tasarlanmış. Yerli ve milli olduğu için de çok mutluyuz' diye konuştu.