Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ön sipariş başvuruları başlayan TOGG için birçok vatandaş başvuru yaptı. Merak edilenler arasında ise TOGG başvuru sayısı kaç? TOGG ön sipariş kaç kişi başvurdu? TOGG çekilişi ne zaman çekilecek? soruları yer aldı.

Togg için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu! Çekiliş yarın

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg'un ön sipariş süreci 16 Mart'ta başladı, 27 Mart'ta sona erdi. Dün saat 14.00 ile 17.00 arasında aşırı talep nedeniyle Togg'un başvuru sitesine erişim sağlanmakta zorluk yaşandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında TOGG başvuru sayısı kaç? TOGG ön sipariş kaç kişi başvurdu? TOGG çekilişi ne zaman çekilecek? sorularına yanıt aradı.

TOGG ÖN SİPARİŞ KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu. Çekiliş, 29 Mart'ta YouTube kanalından yapılacak. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Togg T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısının 177 bin 467 olduğu açıklandı. Paylaşımda gösterilen ilgi için teşekkür edilirken, çekilişin yarın Togg'un YouTube kanalından yapılacağı açıklandı.