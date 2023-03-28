Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOGG başvuru sayısı kaç? TOGG ön sipariş kaç kişi başvurdu? TOGG çekilişi ne zaman çekilecek?

Gündem Haberleri

Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ön sipariş başvuruları başlayan TOGG için birçok vatandaş başvuru yaptı. Merak edilenler arasında ise TOGG başvuru sayısı kaç? TOGG ön sipariş kaç kişi başvurdu? TOGG çekilişi ne zaman çekilecek? soruları yer aldı.

Togg için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu! Çekiliş yarınTogg için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu! Çekiliş yarın
Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonu sayısının yıl sonuna kadar 10 bine ulaşabileceği öngörülüyorTürkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonu sayısının yıl sonuna kadar 10 bine ulaşabileceği öngörülüyor
TOGG Afyonkarahisar sokaklarındaTOGG Afyonkarahisar sokaklarında
TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOGG kura çekilişi nereden izlenir?TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOGG kura çekilişi nereden izlenir?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg'un ön sipariş süreci 16 Mart'ta başladı, 27 Mart'ta sona erdi. Dün saat 14.00 ile 17.00 arasında aşırı talep nedeniyle Togg'un başvuru sitesine erişim sağlanmakta zorluk yaşandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında TOGG başvuru sayısı kaç? TOGG ön sipariş kaç kişi başvurdu? TOGG çekilişi ne zaman çekilecek? sorularına yanıt aradı.

TOGG ÖN SİPARİŞ KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Yerli otomobil Togg'un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu. Çekiliş, 29 Mart'ta YouTube kanalından yapılacak. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Togg T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısının 177 bin 467 olduğu açıklandı. Paylaşımda gösterilen ilgi için teşekkür edilirken, çekilişin yarın Togg'un YouTube kanalından yapılacağı açıklandı.

TOGG başvuru sayısı kaç? TOGG ön sipariş kaç kişi başvurdu? TOGG çekilişi ne zaman çekilecek?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

TOGG Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title