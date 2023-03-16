TOGG T10X'in fiyatı belli olması ile birlikte TOGG başvuru nereden yapılır? Soruları gündeme geldi. Birçok kişi TOGG için başvuruların hangi platform üzerinden nasıl yapıldığını merak etmekte ve araştırmakta. Peki, TOGG başvuru nereden yapılır? TOGG başvurusu nereden, nasıl yapılıyor? TOGG başvurusu hangi siteden yapılır?

Togg başvuru nereden yapılır? Sorusu, yapılan duyuruların ardından gündeme geldi ve arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. 60 bin lira ön ödeme yapan kullanıcıların çekilişe hak kazanacağı TOGG başvurusu nereden, nasıl yapılıyor? Peki, TOGG başvuru nereden yapılır? TOGG başvurusu nereden, nasıl yapılıyor? TOGG başvurusu hangi siteden yapılır?

TOGG BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Türkiye'nin elektrikli ve akıllı arabası olma özelliğini taşımakta olan TOGG, 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci yapılacak. Bu şekilde TOGG satın almak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini uygulama üzerinden takip ederek gerçekleştirebilir.

Uygulamayı edinmek isteyen kullanıcılar için urumore uygulaması App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden indirilebilecek. Togg web sitesi veya Trumore uygulamasında Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek.