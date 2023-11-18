Togg, Avrupa'ya 2024'te ihraç edilecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg, T10X model elektrikli otomobilin Avrupa'ya ihraç edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ön siparişi verilen 20 bin Togg'un yıl sonuna kadar teslim edileceğini belirtti. Togg'un 2024 yılının sonunda Avrupa Birliği'ne ihraç edilmeye hazır olacağı ve 2025'te Avrupa yollarında görüleceği açıklandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ya da kısa adıyla Togg, T10X model elektrikli otomobilin teslimatını tam gaz sürdürüyor. Taleplere yetişebilmek için üretimi artıran şirketin Avrupa için satışa ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte ayrıntılar…

Togg, önümüzdeki yıllarda Avrupa yollarında olacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Brüksel temasları kapsamında gazeteciler ile bir araya geldi. Burada bir takım açıklamalarda bulunan Kacır, ön siparişi verilen 20 bin Togg'un yıl sonuna kadar teslim edileceğini belirtti.

Togg'un başlı başlına Türkiye'nin yeşil dönüşümünün ve karbon nötr vizyonunun en somut örneklerinden biri olduğunu dile getiren Kacır, oldukça dikkat çeken bir açıklamada da bulundu. Bu açıklamaya göre Togg, 2024 yılının sonu itibariyle Avrupa Birliği'ne ihraç edilmeye hazır olacak. 2025'te ise Avrupa yollarında görülmeye başlanacak.

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Kacır, elektrikli araçlar konusunda çok sayıda uluslararası şirket ile görüştüklerini ve Türkiye'de günden güne bu alan ile ilgili yeni yatırım haberlerinin geleceğini dile getirdi. Akabinde elektrikli araç üreticisi Tesla ve başka firmalar ile de irtibatta olduklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çinli yatırımcıların da ülkemize ilgi duyduğunu kaydetti.

Togg T10X özellikleri

ÖzellikDeğer Motor160 KW/ 320 KWBeygir gücü218 HP/430 HPAzami tork350 nm0-100 hızlanma7.6 sn/ Menzil314 km/ 523 kmOtonom sürüş2. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan itişli/ Dört çekerBatarya seçenekleriStandart menzil (52,4 kWh) / Uzun menzil (88,5 kWh)Elektrik tüketimi–WLTP16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 kmŞarjRapid şarj teknolojisi 2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum

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