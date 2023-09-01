Haberler

Togg, ağustos ayında rekor kırdı

Otomobil Haberleri

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ağustos ayında 1965 adet T10X'i kullanıcılarıyla buluşturarak mayıs, haziran ve temmuz aylarının toplam teslimatını geride bıraktı.

Togg, ağustos ayında 1965 adet T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu.

Togg'un X sosyal medya platformu hesabından "Ağustos ayında 1965 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik." paylaşımında bulunuldu.

Kaynak: AA / Furkan Gençoğlu - Otomobil

TOGG Otomobil Teknoloji Ekonomi Haberler

title