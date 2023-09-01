Togg, ağustos ayında rekor kırdı

Togg, ağustos ayında 1965 adet T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu.

Togg'un X sosyal medya platformu hesabından "Ağustos ayında 1965 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik." paylaşımında bulunuldu.