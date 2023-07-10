Türkiye'nin ilk yerli ve akıllı otomobili TOGG, Afyonkarahisar'da maddi hasarlı bir kaza geçirdi. Kaza sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, TOGG'da ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Togg Afyonkarahisar'da ilk kazasını yaptı

AFYONKARAHİSAR Türkiye'nin ilk yerli ve akıllı otomobil Togg, Afyonkarahisar'da maddi hasarlı kazaya karıştı. Patpat diye tabir edilen tarım aracının çaptığı Togg'da ölen ya da yaralanan olmazken, ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çobanlar ilçesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ACB 555 plakalı TOGG T10X'i'ye, patpat diye tabir edilen tarım aracı çarptı. Çarpmanın etkisi ile TOGG sağ kısmında kaporta hasarı meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.