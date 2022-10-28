Yerli otomobilin TOGG'un sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. TOGG'un paylaşımı sonrasında fabrika açılışının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar, TOGG açılış tarihini araştırmaya başladı. Peki, TOGG açılışı ne zaman? TOGG fabrika açılışı saat kaçta, nerede? İşte detaylar...

Yerli otomobil fabrikasının açılışına saatler kala Togg'un renkleri belli oldu! 6'sı da birbirinden güzel

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrika açılışının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Yerli otomobilin Togg'un sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Togg'un paylaşımı sonrasında fabrika açılışının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar, TOGG açılış tarihini araştırmaya başladı. Peki, TOGG açılışı ne zaman? TOGG fabrika açılışı saat kaçta, nerede? Detaylar haberimizde...

TOGG AÇILIŞI NE ZAMAN?

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrika 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet'in 99. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da " Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak. Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

HANGİ RENKLER OLACAK?

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.