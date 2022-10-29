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TOGG açılışı CANLI YAYIN! TOGG fabrika açılışı canlı izle! Yerli otomobil TOGG'un fabrikası açılıyor!

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TOGG açılışı CANLI YAYIN! TOGG fabrika açılışı canlı izle! Yerli otomobil TOGG'un fabrikası açılıyor!

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. TOGG fabrika açılışını canlı izlemek isteyenler için TOGG açılışı canlı yayın haberimizde. İşte, TOGG fabrika açılışı canlı!

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Togg açılışı canlı yayın! Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. TOGG fabrika açılışını canlı izlemek isteyenler için TOGG açılışı canlı yayın haberimizde. İşte, TOGG fabrika açılışı canlı yayın haberimizde yer almaktadır.

TOGG FABRİKA AÇILIŞI CANLI YAYIN

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış heyecanı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alkışlar eşliğinde salona giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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