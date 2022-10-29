TOGG açılımı nedir? Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un fabrikası bugün açılacak ve ilk araç banttan inecek. Tüm Türkiye'nin konuştuğu yerli otomobil TOGG'un adının ne anlama geldiği merak edilenler arasında yer alıyor. Peki TOGG açılımı nedir, ne anlama geliyor? TOGG neyin kısaltması? TOGG ne demek?

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Togg açılımı: Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un fabrikası bugün açılacak ve ilk araç banttan inecek. Tüm Türkiye'nin konuştuğu yerli otomobil Togg'un adının ne anlama geldiği merak edilenler arasında yer alıyor. Peki TOGG açılımı nedir, ne anlama geliyor? TOGG neyin kısaltması? TOGG ne demek? İşte detaylar...

TOGG AÇILIMI NEDİR?

TOGG açılımı: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'dur.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN ÖZELLİKLERİ

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.