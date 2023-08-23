Togg'a vakumlu kapı (soft close) yapıldı!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, sahip olduğu özellikler ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu videoda Togg'a vakumlu kapı (soft close) yapılıyor.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili girişimi Togg, sahip olduğu özellikler ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Yüksek performans, yerlilik ve konfor özellikleriyle öne çıkan Togg'u modifiye etmek mümkün mü? Bu videomuzda ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, Miftah Anahtar Elektronik ve Mekanik ekibiyle bu sorunun cevabını gözler önüne seriyor.

Togg'a vakumlu kapı (soft close) yaptık!

Daha öncesinde birçok farklı video ile yer verdiğimiz Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u bu kez farklı bir şekilde ele alıyoruz. Sahip olduğu şık tasarımla dikkatleri çeken yerli otomobili bu kez modifiyeli olarak görmek üzere inceledik.

Bu videomuzda ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, Miftah Anahtar Elektronik ve Mekanik ekibinden Musab Ergül ile bir araya geldi. Bu bir araya gelmenin amacı ise Togg'a vakumlu kapı (soft close) yapmak oldu. Bir Togg sahibinin, Musab Ergül'e giderek araca bir bakım yapmasını istemesiyle başlıyor.

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Bu noktadan sonra Ergül, döşemeyi sökerek vakumu kilit sistemine yerleştiriyor. Kapıların sert bir şekilde çarpmasını önleyen ve kapının temas edebileceği diğer yüzeylere zarar verme riskini azaltan bu sistem, araca tam koruma sağlıyor.

Togg otomobiliyle ilgili her türlü bilgilere ulaşacağınız videoların yanı sıra nasıl yenilikler yapabileceğiniz hakkındaki tüm detaylara videomuzdan ulaşmanız mümkün. Togg aracına nasıl vakumlu kapı yaptığımız videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Peki, siz Togg vakumlu kapı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg'a başka hangi modifikasyonlar yapılabilir? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!