Geçtiğimiz gün başlayan ön siparişleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran TOGG'a kaç kişi başvurdu? Merak edilmekte. TOGG'a kaç kişi ön sipariş verdi, kaç kişi satın aldı? Sorusu bu nedenle gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. Peki, TOGG'a kaç kişi başvurdu? TOGG'a kaç kişi ön sipariş verdi, kaç kişi satın aldı? TOGG için ön sipariş sayısı toplam kaç?

Togg T10X ön sipariş sürecinde en çok gelen sorular: Bilinmeyen her şey!

Birçok kişi tarafından sipariş verilmekte olan Togg, ön siparişlerin alınması ile birlikte bir süredir gündemdeki yerini korumakta. Ön siparişe açılan Togg'a talep patlaması yaşanıyor. İlk 4 saatte 7 binden fazla ön sipariş verilen Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş geldi. Peki, Togg'a kaç kişi başvurdu? Togg'a kaç kişi ön sipariş verdi, kaç kişi satın aldı? TOGG için ön sipariş sayısı toplam kaç?

TOGG'A KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG için ön sipariş veren kişi sayısının 41 bin olduğunu bildirdi. Teslimatlar ay sonundan itibaren başlayacak. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa Varank, Togg T10x sipariş sayısının 41 bin olduğunu belirtti.