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TOGG'a Elazığlı seçmenler yoğun ilgi gösterdi

TOGG'a Elazığlı seçmenler yoğun ilgi gösterdi

Otomobil Haberleri

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine katılan Şahin Şerifoğulları'nın Oltu renk TX10 model makam aracıyla gelen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Elazığlı seçmenlerin ilgisini çekti.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a Elazığlı seçmenler yoğun ilgi gösterdi.

Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine Türkiye'nin milli ve yerli otomobili TOGG ile gelen Şahin Şerifoğulları'nın Oltu renk TX10 model makam aracını gören seçmenler cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar önce Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile birlikte sonra Türkiye'nin otomobili TOGG ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Şahin Şerifoğulları Türkiye TOGG Otomobil Haberler

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