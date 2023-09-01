Togg, 3 aylık teslimat rekorunu aştı

OtomotivDistribütörleri Derneği, geçtiğimiz ay Türkiye'de 2023 yılının ilk yarısında toplam kaç adet otomobil satıldığını açıkladı. Listeye göre Temmuz'a kadar 808 adet Togg T10X satıldı. Togg'dan gelen yeni verilerde ise Ağustos ayında rekor kırıldığı belirtildi. Peki Ağustos'ta Togg satışları ne kadar oldu?

Togg satışları Ağustos'ta yılın zirvesine ulaştı

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg, Ağustos ayında 1965 adet T10X modelini müşterileriyle buluşturarak yeni bir rekora imza attı. Şirket, Mayıs ayından bu yana başladığı T10X teslimatlarında 3 aylık teslimat adedini bir ayda geride bıraktığını açıkladı.

Gördüklerinizden fazlası var demiştik ?? Ağustos ayında 1.965 adet #T10X'i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik. #Toggether#Togg pic.twitter.com/8R9xc4XV1m — Togg (@Togg2022) September 1, 2023

Togg T10X, Ağustos ayındaki başarılı satış performansıyla kullanıcılar tarafından beğenildiğini ve yüksek talep gördüğünü kanıtladı. Şirket ayrıca önümüzdeki aylarda T10X teslimatlarının katlanarak artacağını ve Türkiye çapında yayılacağını belirtti.

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160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD arkadan itişli modelin, iki farklı batarya seçeneği mevcut. Ayrıca batarya seçimine göre de 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip. Ek olarak, T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP), 88,5 kWh olan ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor.

Otomobilde 12,3 inç gösterge ve 29 inç bilgi eğlence şeklinde 2 ekran mevcut. Ancak ikisi bir arada 41,3 inçlik uçtan uca ekran deneyim sunuyor. 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet, Wi-Fi hot spot özelliği ve Snapdragon işlemcili dijital kokpit olduğunu da söyleyelim.

Togg T10X modelinin 2023 fiyat listesi!

VersiyonlarAnahtar Teslim Fiyatları V1 RWD Standart Menzil1.227.500 ?V2 RWD Standart Menzil1.329.500 ?V2 RWD Uzun Menzil1.563.500 ?

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