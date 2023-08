Otomotiv sektörünün çiçeği burnunda oyuncusu Togg, ülkemizde en çok gündem olan firmaların başında geliyor. Yerli üretici pazardaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam ederken, bu noktada en çok merak edilen konulardan birisi de yerli otomobilin fiyatı. İşte Togg 2023 fiyat listesi!

Togg 2023 fiyat listesi ve özellikleri

Otomotiv sektöründeki zam akımı tüm hızıyla sürüyor. Ülkemize yeni giriş yapan Tesla başta olmak üzere uzun yıllardır faaliyet gösteren birçok firma fiyatları birbiri ardına zam yapıyor. Bu kapsamda yeni bir araç satın almak isteyen kullanıcılar özellikle Togg konusunda ciddi bir araştırma içerisinde.

İşte Togg T10X modelinin 2023 fiyat listesi!

VersiyonlarAnahtar Teslim Fiyatları V1 RWD Standart Menzil1.227.500 ?V2 RWD Standart Menzil1.329.500 ?V2 RWD Uzun Menzil1.563.500 ?

OpsiyonlarVersiyonOpsiyon Fiyatları Lansman Özel Paketi²V1 V220.500 ? 35.500 ?Panoramik Cam TavanV1 V225.500 ?Meridian Premium Ses SistemiV225.500 ?

Togg C-SUV (T10X) teknik özellikleri

Togg, C segmentte yer alacak 2 farklı SUV üretiyor. Her iki araçta da aynı altyapı söz konusu. Kendi içinde ise 160 kW (kısa süre önce satışa çıkan tek motor-arkadan itiş) ve 320 kW (29 Ekim'de gelecek çift motor- dört çeker) şeklinde ikiye ayrılıyor. Ayrıca her iki seçenekte de uzun menzil paketinin olacağını belirtelim.

Otomobilin içerisinde sürücü takip sistemi sayesinde anlık olarak şoförün nabzı ve hayati verileri izlenebiliyor. Ayrıca aracın dış kısmında bulunan sensörler ve kameralar da hem otonom sürüş hem de sürücü asistanı olarak görev yapıyor.

Buna ek olarak, 12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uzunluğundaki uçtan uca ekran, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve Wi-Fi hot spot özelliği ile Snapdragon işlemcili dijital kokpit, Togg T10X modelinde standart olarak geliyor.

T10X, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazıyla birlikte 2. seviye otonom sürüşü kullanıcılarına sunuyor.

Ayrıca T10X, Türkiye'de ve sınıfında ilk kez "yoğun trafik pilotu" asistan özelliği ile kullanıcıların 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırmasına olanak sağlıyor. Bu özellik, 2023 yılında uzaktan güncellemeler V2 donanım seviyesi ve lansman özel paketine sahip olan modellerde aktif hale gelecek.

ÖzelliklerVeriler Motor160 KW/ 320 KWBeygir gücü218 HP/430 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ Menzil314 km/ 523 kmOtonom sürüş2. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan itişli/ Dört çekerBatarya seçenekleriStandart (52,4 kWh) / Long Range (88,5 kWh)Elektrik tüketimi–WLTP16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 kmŞarjRapid şarj teknolojisi 2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!