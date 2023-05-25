TOGG 2. el fiyatı ne kadar, kaç TL ve ikinci el satılık TOGG fiyatı gündeme geliyor. TOGG 2. el fiyatı ne kadar, kaç TL ve ikinci el satılık TOGG fiyatı merak ediliyor. Bir vatandaş, kurada kendisine çıkan yerli otomobil Togg'u ilan sitelerinden birinde satışa sundu. Peki, TOGG 2. el fiyatı ne kadar, kaç TL? İkinci el satılık TOGG fiyatı!

Yerli otomobil Togg'un kura ile belirlenen ilk sahipleri Nisan ayında belirlenirken, T10X modelinde teslimler ay başından itibaren başladı. TOGG 2. el fiyatı ne kadar, kaç TL ve ikinci el satılık TOGG fiyatı merak ediliyor. TOGG 2. el fiyatı ne kadar, kaç TL ve ikinci el satılık TOGG fiyatı araştırılıyor. TOGG 2. el fiyatı ne kadar, kaç TL? İkinci el satılık TOGG fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

TOGG 2. EL FİYATI NE KADAR?

Bir vatandaş, kurada kendisine çıkan yerli otomobil Togg'u ilan sitelerinden birinde satışa sundu. Sıfırı 953 bin TL'den başlayan ikinci el Togg için 3,5 milyon lira değer biçildi.

İKİNCİ EL SATILIK TOGG FİYATI!

Yerli otomobil Togg'un kura ile belirlenen ilk sahipleri Nisan ayında belirlenirken, T10X modelinde teslimler ay başından itibaren başladı. Togg'un fiyatı V1 RWD standart menzil için 953 bin TL, V2 RWD standart menzil için 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD uzun menzil içinse 1 milyon 215 bin TL olarak belirlenmişti. ARACIN 2. EL PİYASASI OLUŞMAYA BAŞLADI Togg'da teslimatların ardından, aracın ikinci el piyasası da oluşmaya başladı. Araç ilan sitesinde ikinci el olarak satışa konulan T10X modeli için oldukça fazla fiyatlar belirlendi. Sıfırı 953 bin TL'den başlayan aracın fiyatı 3 milyon 500 bin ila 4 milyon lira arasında satışa sunuldu. Söz konusu ilanların ardından Togg, kısa sürede alıcı bulurken neredeyse 4 katı fazla fiyat ise dikkat çekti. TOGG'A ZAM YAPILACAK MI? Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş ise Togg'a zam gelip gelmeyeceğine yönelik bir soruya, "Fiyatları pazar belirler. Bu fiyatlar belirlendiğinde dalgalanmalar olursa aşağı ya da yukarıya doğru biz bunlara uyacağımızı söyledik. Şu saatte Aralık ayındaki fiyatı belirleyemeyeceğim gibi, fiyat listemiz güncel olduğu sürece fiyatları aşağı ya da yukarı adapte edebiliriz. Aynı diğer üreticilerin yaptığı gibi" yanıtını vermişti.