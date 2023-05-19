Günümüz siyasetinin en önemli konularından biri olan Togancılar vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Togancılar kim? Zeki Velidi Togan grubu siyasi görüşü ne?

TOGANCILAR KİMDİR?

Zeki Velidi Togan'da 1930'lu yıllarda Biruni'ye atıfta bulunarak Barthold'a destek çıkar. Moğolların Türklerin arasına karıştığını, eski dönemde Moğol ve Türk diye ayrım görülmediğini belirtir.İranlılar Avesta'da Türklerden "Turanîler" olarak bahsederek bu kitaptaki bilgileri Zeki Velidi Togan referans olarak gösterir. Fuat Köprülü iki yıl sonra Zeki Velidi Togan'a bir makaleye cevap verir. Fuat Köprülü, Barthold'u susturduğunu sıra Zeki Velidi Togan'a geldiğini belirterek Türk ve Moğollar arasında fark olduğunu, İranlı şairlerden kanıt gösterir.

Prof. Dr. Mikail Bayram, Fuat Köprülü ile Zeki Velidi Togan arasındaki bu ayrılığın sebebi olarak yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni bir ideoloji kuruluşuna bağladı.Yeni bir devlet kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, bir ölçüde Osmanlı enkazı üzerine kuruldu. Osmanlıların devlet anlayışları, kültürel siyasetleri bellidir. Fakat Cumhuriyet döneminde devlet nasıl bir düşünce yapısı üzerine inşa edilecek, devletin ideolojisi ne olacak,tartışma konusu olmuştur. .Bazı tarihçiler, Köprülü ve Togancı olarak ayrılıyor. Mikail Hoca'da kendisini Togancı olarak nitelendirdi.

Fuat Köprülü, Kuzeyli Türkleri olarak adlandırılan Karaim Türklerinin kültürel yapısı üzerine Türkiye Cumhuriyeti devletinin inşasını öngörüyor. Zeki Velidi Togan ise Turancıdır, bütün Türk dünyasını esas alıyor. Yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin de Turani zihniyet üzerine inşa edilmesi gerektiği üzerinde duruyor. Togan, Turani kavimleri bir bütün olarak görüyor. Tartışmaların şiddetlenmesi üzerine Zeki Velidi Togan Viyana'ya gitti, Türkiye'ye dönüşünde yargılanıp hapsediliyor.

Kaynak: hisder